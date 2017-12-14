«Голос»: Россия полностью выполнила лишь 12% рекомендаций ОБСЕ по выборам

Россия полностью выполнила лишь 15 рекомендаций по выборам (12,4% от общего числа), которые дало Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Такую цифру приводит газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов движения «Голос».

Представители «Голоса» заявили, что 41 рекомендацию страна выполнила частично (33,9%), а проигнорировала — 65 (53,7%).

Эксперты уточняют, что большинство выполненных рекомендаций касаются технической стороны проведения выборов, а именно прозрачные ящики для бюллетеней, электронные комплексы обработки бюллетеней, установление точного числа бланков для голосования, а также введение административной и уголовной ответственности за фальсификацию итогов выборов.

«Голос» отмечают, что среди невыполненных рекомендаций есть исключение из законодательства нормы, позволяющей общественным организациям отправлять на выборы своих наблюдателей, или принять избирательный кодекс.

У ОБСЕ также вызвало опасение, что в России отменили графу «против всех», а также введение голосование по почте, так как оно может повлиять на «прозрачность» избирательного процесса.

Напомним, выборы президента России назначены на март 2018 года. Нынешний президент Владимир Путин уже объявил о намерении баллотироваться на новый срок.

О своем выдвижении также объявили лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский, а также журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон.