Путин: принятие «майских указов» было правильным решением

Принятие «майских указов» было правильным решением, они исполнены на 93–94%, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

«Как только они вышли сразу начался „плач Ярославны“, что они неисполнимы, что это будет нагрузка на экономику, что такое повышение зарплаты невозможно, особенно в бюджетной сфере. Но я посчитал это правильным. Экономика сегодня опирается на внутренний спрос. За этот год ожила внутренняя торговля (на 3%). И доходы населения будут меняться к лучшему. Если бы не был заложен такой рост зарплат, было бы хуже. В 2018 году все будет доведено до логического завершения», — заявил Путин, отметив, что «майские указы» выполняются «удовлетворительно».

Вопрос об исполнении «майских указов» задал журналист «Первого канала».

В середине октября власти Карелии признали, что в бюджете республики не хватает средств на повышение зарплат бюджетникам по «майским указам» президента, и попросили помощи у Минфина. Карелия стала первым регионом, который сообщил о нехватке средств для выполнения «майских указов» президента.

Владимир Путин подписал «майские указы» 7 мая 2012 года, после начала очередного президентского срока. Они содержат 218 поручений правительству для выполнения в течение 2012−2020 годов. Указы направлены на реализацию основных предвыборных обещаний Путина. Они предусматривают, прежде всего, повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Ответственность за их исполнение лежит на регионах.