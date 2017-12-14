Депутаты проголосовали за закон о 10 годах тюрьмы за воровство на гособоронзаказе

Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий ответственность за воровство на гособоронзаказе. Об этом сообщает «Коммерсант».

Проект закона в Госдуму внес президент России Владимир Путин. По его мысли, менеджеров, злоупотребивших положением, необходимо наказывать лишением свободы от четырех до восьми лет и штрафом от 500 тысяч рублей, до 1 млн рублей.

Если преступление совершенно организованной группой, то срок лишения свободы увеличивается от пяти до десяти лет, а также с лишением права занимать определенную должность сроком до пяти лет.

Кроме того, Путин предлагает внести дополнения в статью 104.1 УК РФ (конфискация имущества), которая позволяет конфисковать имущество, полученное во время выполнения государственного оборонного заказа с нарушениями.

В начале февраля глава государства призвал ФСБ следить за тем, куда идут средства, выделенные на гособоронзаказ и на важные инфраструктурные проекты.

Путин тогда отметил, что в этой сфере «много хищений» и добавил, что общество ждет «большей открытости» в обеспечении экономической безопасности и борьбе с коррупцией. По словам президента, эти направления являются «ключевыми».