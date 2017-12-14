Прокуратура начала проверку сообщения о VIP-камерах в «Матросской тишине»

Прокуратура Москвы начала проверку информации о VIP-камерах в московском СИЗО № 1 «Матросская тишина», сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура пообещала проверить, соблюдают ли в СИЗО требования закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Ранее о проверке информации о VIP-камерах заявили во ФСИН.

О том, что в «Матросской тишине» есть камеры, как «номера в отеле», накануне сообщила член московской Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

В частности, она рассказала, что в такой камере содержится адвокат Дионисий Золотов, которого обвиняют в хищении. В ней хороший ремонт, две кровати, «огромный» телевизор и холодильник с «деликатесами». Размеры камеры, по словам Меркачевой, позволяют «футбол гонять».

«Новая газета» рассказывала, что Золотов на протяжении многих лет занимался «решением вопросов» с уголовными делами и несколько раз был осужден за мошенничество.

Золотова подозревают в вымогательстве у сокамерника, бывшего топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова 80 млн рублей за прекращение уголовного дела. После гибели Евдокимова против Золотова, по данным Меркачевой, собирались возбудить дело по статье о доведении до самоубийства, однако возбудили по статье о мошенничестве.