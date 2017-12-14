Роскомнадзор предупредил YouTube о блокировке из-за аккаунта «Открытой России»

Роскомнадзор направил предписание YouTube, что если он не заблокирует аккаунт движения «Открытая Россия» в течение суток, то работу видеохостинга ограничат по всей стране. Об этом сообщает «Открытая Россия».

Надзорное ведомство объяснило свое решение требованием Генпрокуратуры, в котором прописаны меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона.

В свою очередь, «Открытая Россия» заявила, что в аккаунте в YouTube нет информации, нарушающей закон, а действия Генпрокуратуры — «давление на свободу слова».

Ранее Роскомнадзор потребовал от сервиса Twitter удалить аккаунт движения «Открытая Россия» в течение суток, иначе сервис будет заблокирован на всей территории России.

В ответ представители движения сообщили, что не распространяют в Twitter никакой информации с нарушением закона и назвали действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора «политическим давлением на свободу слова».

Накануне группу «Открытой России» уже заблокировали в «Одноклассниках». В администрации соцсети объяснили это решение «нарушением регламента».

Напомним, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Открытой России» и внес его в реестр сайтов, содержащих информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России, и содержащих призывы к массовым беспорядкам или осуществлению экстремистской деятельности.

Доступ также заблокирован к сайтам «Открытых выборов», «Открытого университета» и khodorkovsky.ru. Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский призвал поддержать движение и отметил, что решение Генпрокуратуры будет обжаловано в суде.