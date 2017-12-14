Путин назвал ошибкой допуск Родченкова к работе в российской спортивной системе

Допуск Григория Родченкова к работе в российской спортивной системе был ошибкой, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

«Это ошибка тех, кто это сделал. Я знаю, кто сделал, но что теперь об этом говорить», — сказал он.

Путин также заявил, что Родченков «сейчас под контролем ФБР». «Мало ли какие они ему там сейчас препараты дают, чтобы он давал такие показания?» — сказал глава государства.

Путин добавил, что «нельзя работать с такими людьми»: «Он подозревался в распространении допинга, его сестра была осуждена за это».

Кроме этого, президент заявил, что «скандал с Олимпиадой раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря».

«Я просто знаю, что это так и есть. Я говорил, что мы и сами в этом виноваты, были же выявлены случаи допинга. Дальнейшие отношения с WADA и МОК будем выстраивать конструктивно, но в интересах наших спортсменов. В том числе, и в гражданских судах», — заявил он.

Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год. После обвинений в уничтожении проб он подал в отставку и уехал в США.

В США Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). На основе его показаний были проведены расследования, в результате которых многих российских спортсменов дисквалифицировали и лишили медалей Олимпиады в Сочи, а сборную России не допустили до зимних Игр в 2018 году в Южной Корее.

В России Родченков заочно арестован. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и незаконном обороте сильнодействующих веществ.