ФАС оштрафовала НТВ и РЕН ТВ на 100 тысяч рублей за громкую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила оштрафовать телеканалы РЕН ТВ и НТВ на 100 тысяч рублей каждый за превышение громкости звука в рекламе. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

«Измерение соотношения уровня громкости звука блоков рекламы и сообщений о рекламе, анонсов и уровня громкости звука прерываемой ими телепередачи (на НТВ — прим ред.), произведенное 2 июня 2017 года, показало превышение громкости звука анонса и сообщений о рекламе в ряде случаев от 1,8 дБ до 3,7 дБ при допустимых 1,5 дБ», — пояснили в ФАС.

У РЕН ТВ превышение громкости составило от 1,6 до 1,9 дБ, измерения произвели 11 сенртября, уточнила служба.

Напомним, в апреле управление ФАС Татарстана обнаружила превышение уровня громкости в рекламных блоках у телеканала «Матч ТВ» и обвинила телеканал в нарушении закона «О рекламе».