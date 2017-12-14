Задержанного по делу о теракте в Петербурге приговорили к пяти годам колонии за вербовку в ИГ

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам колонии общего режима уроженца киргизского города Ош Обида Абдыраимова, сообщает РИА Новости. Его задержали по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга.

У следствия не было информации о возможной связи задержанного с терактом в метро Северной столицы. Кроме того, адвокат подсудимого Виталий Фоменко подтвердил, что его подзащитный «никак не связан с терактом в метро».

На суде Абдыраимов признал свою вину в том, что с июля 2015 по апрель 2017 года вербовал в Санкт-Петербурге выходцев из Средней Азии в «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России).

Согласно материалам дела, Абдыраимов завербовал двух человек, которые через Турцию добрались до территории, контролируемой ИГ в Сирии. Впоследствии один из них вернулся в Россию.

По словам адвоката, Абдыраимов связался с террористами в момент трудной жизненной ситуации, когда у него умерла жена.

Гособвинение просило для Абдыраимова шесть лет лишения свободы. Но суд назначил «самое минимальное наказание, возможное по закону» с учетом данных о личности подсудимого.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Тогда погибли 15 человек и более ста получили ранения. По данным следствия, взрыв устроил уроженец Киргизии с российским гражданством Акбаржон Джалилов.