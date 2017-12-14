В Греции объявили о всеобщей забастовке

В Греции началась всеобщая забастовка из-за принятия правительством страны экономических мер для получения помощи от международных кредиторов. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, на работу выходить отказались сотрудники государственных и частных компаний. В стране почти не работает общественный транспорт, поезда в метро ходят с увеличенным интервалом.

Кроме того, медработники оказывают только экстренную помощь, закрыты учебные заведения, порты, не выходят выпуски новостей. Жители страны недовольны тем, что власти Греции сократили зарплаты и пенсии, выросла безработица и социальное неравенство.

Напомним, в мае правительство утвердило новые меры жесткой экономии, которые предполагают уменьшение соцпособий и повышение налогов. Еврокомиссия уже согласовала выделение транша на 8,5 млрд евро, а МДФ 1,8 млрд евро в рамках программы экономической помощи.