Путин обвинил Украину в затягивании процесса по обмену пленными

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) не состоялся из-за изменения украинских списков, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции. Он призвал решить этот вопрос в ближайшее время.

«Теперь по поводу обмена. По поручению президента [Украины Петра] Порошенко этим занимается [глава движения „Украинский выбор“ Виктор] Медведчук, который обратился с просьбой — поскольку обменов давно не было — повлиять на руководство двух непризнанных республик — ЛНР и ДНР — с тем чтобы они согласились на этот обмен. Я впервые с ними разговаривал. И теперь украинцы снова изменили список. Давайте хоть что-то сделаем накануне Нового года и Рождества», — сказал Путин.

По его словам, Медвечук привез список, где предлагалось обменять 67 человек с одной стороны на 300 человек с другой. С этим списком согласились. «Это был украинский список, и с ним согласились. Потом вдруг сказали — нет, это нехорошо, мы должны этот список изменить, и опять взяли все остановили», — добавил президент.

Вопрос про обмен пленными задал журналист УНИАН Роман Цимбалюк. Пока он задавал вопрос, в зале слышались крики: «Провокация».

Кроме этого, Путин, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости, заявил, что у Украины «нет никакого желания реализовывать минские соглашения». Первоисточник трагедии на Украине, по мнению Путина, — военный переворот, захват власти. По его словам, «российской армии на территории Донбасса нет. Но там созданы милицейские формирования, которые готовы отразить военные акции против Донбасса». Он добавил, что если в Донбассе не будет своих войск, то украинские националисты устроят там резню «хуже, чем в Сребренице».

Путин также заявил, что считает США полноценным участником урегулирования конфликта, находится страна в нормандской четверке или нет, но президент не против ее официального включения в группу. Путин также отметил, что конфликты никогда не решались с помощью посредников — только прямым контактом между сторонами.

Кроме этого, Путин заявил, что удивлен тому, что украинцы терпят политика Михаила Саакашвили. «Я считаю, что то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы терпите это до сих пор? Он же возглавлял, был президентом независимого грузинского государства, теперь носится там по площадям и кричит на весь мир: „Я — украинец“. Что, на Украине нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит. Просто так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается», — сказал Путин.