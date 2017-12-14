WADA заподозрило 300 российских спортсменов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разослало международным спортивным федерациям списки с 300 именами действующих российских спортсменов, заподозренных в употреблении допинга. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации издания, имена получены из базы данных московской антидопинговой лаборатории. Предполагается, что допинг-пробы, взятые с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года, показали положительные результаты, но были заменены на отрицательные.

Inside the Games утверждает, что в список 300 атлетов вошли как представители летних видов спорта, так и зимних. Более того, некоторые из спортсменов могут выступить на Олимпиаде 2018.

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Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в предстоящей Олимпиаде. Россияне могут выступить только в статусе «Олимпийских атлетов из России» (OAR).

При этом Олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом.