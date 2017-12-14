ЕСПЧ взыскал с России €19,5 тысяч за неоказание медпомощи во ФСИН Татарстана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить €19,5 тысяч жителю Казани Константину Ситарскому за длительный арест и неоказание надлежащей медицинской помощи в учреждениях УФСИН Татарстана. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитном центре «Зона права». Интересы 50-летнего пострадавшего в ЕСПЧ представляла адвокат Ирина Хрунова. Текст решения опубликован на сайте суда.

ЕСПЧ заявил, что российские власти нарушили несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности, статью о запрете бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. В суде подчеркнули, что «медицинское лечение в местах лишения свободы должно быть соответствующим и сопоставимым с качеством лечения, которое государственные органы обязались обеспечить для всего населения».

Правозащитники рассказали, что Ситарского вместе с женой Еленой (вдвоем они возглавляли коллегию адвокатов «Ситарская и партнеры») задержали в ноябре 2012 года. Супругов заподозрили в посредничестве при передаче взятки. В следующие два года суды неоднократно продлевали сроки содержания Ситарского по одним и тем же основаниям. При этом его жалобы на ухудшение состояния здоровья и просьбу смягчить меру пресечения оставляли без удовлетворения.

В феврале 2013 года сосудистый хирург, приглашенный родственниками арестанта, осмотрел Ситарского в следственном изоляторе и обнаружил болезнь нижних конечностей, трофическую язву правой голени, хроническую венозную недостаточность третьей степени обеих нижних конечностей.

Тогда руководство СИЗО заявило, что в учреждении нет сосудистого хирурга и сканера для осмотра ног арестанта. Состояние Ситарского ухудшалось. Из-за плохого самочувствия он не попал в суд, вместо этого несколько недель провел в больнице для осужденных ИК-2 Казани.

Позже хирург подтвердил диагноз и назначил химиотерапию и операцию на обеих ногах арестанта, а также рекомендовал направить Ситарского в специализированную клинику. В ноябре 2013 года сосудистый хирург обнаружил у арестованного еще и паховую грыжу, которую нужно было оперировать. Однако начальник СИЗО сказал, что провести операцию в учреждении невозможно.

В январе 2014 года Ситарского доставили в тюремную больницу, где, с его слов, лечили анальгетиками. В итоге он потерял способность двигать правой ногой. В марте суд приговорил Ситарского к трем годам лишения свободы. Лишь после освобождения из колонии ему сделали операцию.