В Самаре предложили отправить чиновников на уборку снега в качестве наказания

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил в качестве наказания отправлять чиновников городской администрации на уборку снега. Об этом Азаров написал в своем твиттере.

Заслушал В.А.Василенко об организации работ по уборке снега. Предложил в случае невыполнения вывести на уборку чиновников гор.администрации. — Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) December 13, 2017

В Самарской области 12 декабря произошел обильный снегопад, власти создали оперативный штаб под руководством временно исполняющего обязанности главы Самары Владимира Василенко.

По информации Василенко, к утру 14 декабря на полигоны вывезли около 3,2 тысячи тонн снега, а на дорогах работает 400 муниципальных снегоуборочных машин, а также рассыпано 500 тонн противогололедных реагентов.

Гидрометцентр Самары поясняет, что снегопад в области продолжится до субботы 16 декабря, местами сохранится гололедица. По информации местных властей, дворники выходят на работу с 4:00 по местному времени.