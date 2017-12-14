Новая газета

В Самаре предложили отправить чиновников на уборку снега в качестве наказания

Общество

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил в качестве наказания отправлять чиновников городской администрации на уборку снега. Об этом Азаров написал в своем твиттере.

В Самарской области 12 декабря произошел обильный снегопад, власти создали оперативный штаб под руководством временно исполняющего обязанности главы Самары Владимира Василенко.

По информации Василенко, к утру 14 декабря на полигоны вывезли около 3,2 тысячи тонн снега, а на дорогах работает 400 муниципальных снегоуборочных машин, а также рассыпано 500 тонн противогололедных реагентов.

Гидрометцентр Самары поясняет, что снегопад в области продолжится до субботы 16 декабря, местами сохранится гололедица. По информации местных властей, дворники выходят на работу с 4:00 по местному времени.

Теги:
чиновники, снег, самара, mp
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera