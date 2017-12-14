Прокуратура предостерегла Яшина: недопустимо проводить «несанкционированный митинг под видом праздника»

Мещанская межрайонная прокуратура Москвы направила главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину уведомление о недопустимости проведения «несанкционированного митинга» в сквере Лермонтовской площади в форме районного праздника «День свободных выборов». Об этом говорится на сайте московской прокуратуры.

«Установлено, что (…) Яшин распространяет сведения об организации 24 декабря т.г. на территории сквера Лермонтовской площади в г. Москве фактически несанкционированного митинга под видом районного праздника. Поскольку указанное мероприятие не согласовано органами исполнительной власти г. Москвы, Мещанский межрайонный прокурор предостерег (…) Яшина о недопустимости нарушения действующего законодательства и предупредил об установленной законом ответственности», — заявили в прокуратуре.

12 декабря Илья Яшин объявил о мероприятии «День свободных выборов» в Москве. По его словам, совет муниципальных депутатов Красносельского района проведет праздничное мероприятие 24 декабря.

На следующий день в московской мэрии назвали «провокацией» организованный Яшиным «День свободных выборов», а еще через день мэрия пожаловалась в прокуратуру на Яшина — она попросила вынести ему предостережение, что и сделало ведомство 14 декабря.

Яшин тоже жаловался в прокуратуру на мэрию Москвы. Он просил вынести предостережения главе департамента безопасности города Владимиру Черникову и заместителю префекта Центрального административного округа Сергею Травкину, которые выступили против празднования «Дня свободных выборов». Реакции прокуратуры на просьбу Яшина нет.