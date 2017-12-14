The Bell: Сулейман Керимов инвестировал до 200 млн долларов в Snapchat

Российский сенатор Сулейман Керимов, которого французские власти подозревают в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов», вложил до 200 млн долларов в мессенджер Snapchat. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на топ-менеджеров трех инвестиционных фондов и двух знакомых Керимова.

По информации издания, Керимов заключал сделку до того, как компания провела IPO. В условиях сделки прописано, сенатору запрещено сокращать свою долю в компании в течение года с момента покупки.

Snap провел IPO в марте этого года. Ожидалось, что компания сможет принести доход, так в США не было больших технологических размещений с сентября 2014 года. После IPO эксперты оценивали в 24 млрд долларов.

Однако во второй день торгов стоимость акций стала падать, в результате компания стала стоить на 30% дешевле, чем при IPO. Эксперты заявили, что убытки компании вдвое превысили выручку.

Напомним, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Как сообщали СМИ, местные власти подозревают его в уклонении от уплаты налогов.

В Кремле и МИД России заявляли, что сенатор имеет дипломатический паспорт и обладает иммунитетом, однако источники СМИ в Совфеде утверждали, что сенатор отправился в Ниццу по личным делам и без диппаспорта. В МИД Франции отмечали, что дипломатический иммунитет Керимова не распространяется на суть предъявленных ему обвинений.