Экс-глава антидопинговой службы объяснил назначение Родченкова в 2005 году

Назначить Григория Родченкова главой Московской антидопинговой лаборатории было взвешенное решение, а не чей-то произвол. Об этом РБК рассказал глава антидопинговой службы Олимпийского комитета России Николай Дурманов.

«В ту пору мы считали, что этот человек подходит для должности по своей квалификации, по уровню международных связей. Прошу отметить, это было много лет назад», — сказал Дурманов.

По его словам, кандидатура Родченкова обсуждалось и с ним, и он также ее поддерживал. Дурманов пояснил, что в 2005 году, когда Родченкова назначили сначала исполняющим обязанности руководителя антидопинговой лаборатории, во всем мире уже шла «технологическая революция».

«Нам нужно было работать в том же ритме, что и наши коллеги, чтобы не отстать. Именно с учетом этого и был приглашен Родченков, его кандидатура рассматривалась во всей ее противоречивости», — пояснил экс-глава антидопинговой службы.

Дурманов также сказал, что на тот момент «и в голову не приходило», что они совершают ошибку.

О том, что допустить Родченкова к работе в российской спортивной системе было ошибкой, заявлял президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции. «Это ошибка тех, кто это сделал. Я знаю, кто сделал, но что теперь об этом говорить», — сказал глава государства.

Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год. После обвинений в уничтожении проб он подал в отставку и уехал в США.

В США Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). На основе его показаний были проведены расследования, в результате которых многих российских спортсменов дисквалифицировали и лишили медалей Олимпиады в Сочи, а сборную России не допустили до зимних Игр в 2018 году в Южной Корее.

В России Родченков заочно арестован. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и незаконном обороте сильнодействующих веществ.