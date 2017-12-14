Роскомнадзор запретил ставить гиперссылки на сайты нежелательных организаций. Под запрет могут попасть даже комментарии

Роскомнадзор опубликовал разъяснение для СМИ, из которого следует, что гиперссылка на сайты нежелательных организаций, где содержится запрещенная информация, приравнивается к распространению такой информации.

Ведомство ссылается на норму закона «Об информации», который позволяет без суда блокировать сайты с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам, несогласованным акциям и материалами нежелательных организаций.

«Размещая гиперссылку на какой-либо материал стороннего ресурса, редакция СМИ знает о содержании материала, доступного по данной гиперссылке. Поэтому, размещая гиперссылку на материалы с противоправной информацией, редакция СМИ способствует ее распространению», — заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что ранее «неоднократно излагал свою позицию по данному вопросу, в том числе в связи с тиражированием в СМИ гиперссылок на видео с нецензурной бранью».

Руководитель «Центра защиты прав СМИ» Галина Арапова пояснила «Новой газете», что изменения были внесены в ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

«Когда вносили поправки про объявление иностранных СМИ „иностранными агентами“ все были сфокусированы на этом и не обратили внимание на поправку о расширении оснований для внесудебной блокировки. Она была принята тихо, под шумок. По этим основаниям ранее были заблокированы, например, „Грани“ и „Ежедневный журнал“. Основанием для блокировки теперь стало еще и любое воспроизведение информации, распространенное нежелательной организацией, или сведения, позволяющие получить доступ к такой информации или материалам. Это может быть ссылка на то, где можно почитать материал, или ссылка на страницу в соцсетях», — сказала Арапова.

На уточняющий вопрос, может ли СМИ вообще ссылаться на нежелательную организацию (если, например, в редакцию поступил пресс-релиз) Арапова ответила, что «на этот вопрос сейчас ни у кого нет ответа».

«В законе указано, что основанием для блокировки являются „информационные материалы“. Есть риск, что к ним могут приравнять пресс-релизы и комментарии должностных лиц или представителей нежелательных организаций», — пояснила юрист.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам нежелательных организаций, в том числе движения «Открытая Россия».