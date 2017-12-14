Члена «Артподготовки» задержали за организацию акции Навального на Марсовом поле

Сотрудники правоохранительных органов задержали члена «Артподготовки (движение признано экстремистским и запрещено в России) Александра Расторгуева за организацию акции политика Алексея Навального 7 октября в Санкт-Петербурге. Об этом Расторгуев рассказал «Новой газете».

«Когда я вышел из дома и прошел 500 метро, ко мне подъехала машина, после чего меня доставили в 78 отделение полиции», — сказал Расторгуев.

По его словам, полицейские попытались «подсунуть» протокол, однако Расторгуев подписывать его отказался. «На выявление правонарушений дается два месяца, а у них все сроки кончились, два месяца с акции Навального в октябре прошли», — пояснил активист.

Он уверен, что у сотрудников правоохранительных органов вызвало опасение то, что завтра начнется акция протеста дальнобойщиков. Однако Расторгуев собирался завтра ехать в Москву на заседание совета партии «Парнас».

Напомним, Навальный объявило проведении 7 октября всероссийской акции протеста. Оппозиционер анонсировал самые масштабные акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге и на Пушкинской площади в Москве. Отметим, что власти Москвы и Петербурга отказали Навальному и его сторонникам в проведении акций.

На акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые проходили в 80 российских городах, задержали 290 человек.