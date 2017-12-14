СМИ назвали имя предоставившего 2 млн долларов на «взятку» Улюкаеву

Деньги на проведение следственного эксперимента, в ходе которого глава нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин передал экс-министру Алексею Улюкаеву 2 миллиона долларов, предоставил Валерий Александрович Михайлов, сообщает РБК со ссылкой на показания генерала ФСБ и бывшего главы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова.

Из показаний генерала ФСБ от 5 июня следует, что два миллиона долларов для «взятки» Улюкаеву передал «ранее знакомый» Феоктистову «сотрудник компании, каким-то образом связанной с деятельностью "Роснефти"».

Собеседник, близкий к «Роснефти» сообщил изданию, что в штате компании человека с таким именем нет. При этом, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Валерий Михайлов, который является членом совета директоров дочерней компании «РН-Сервис» - «Белорусского УПНП И КРС», ранее работал в структурах «Роснефти».

Бывший коллега Валерия Михайлова уточнил, что тот, будучи замгендиректром «РН-Сервиса», координировал работу всех предприятий «Роснефти» по капремонту скважин. При этом собеседник уверяет, что Михайлов не взаимодействовал с Олегом Феоктистовым и Игорем Сечиным и не имел свободных денег для такого следственного эксперимента.

Еще один источник издания рассказал, что Михайлов уволился из структур «Роснефти» летом 2016 года и не давал деньги для «взятки» Алексею Улюкаеву.

Напомним, бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за заключение, позволившее корпорации «Роснефть» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев назвал случившееся провокацией.