Роскомнадзор решил пока не блокировать YouTube и Twitter из-за «Открытой России»

Роскомнадзор планирует добиться от Twitter и YouTube удаления аккаунтов движения «Открытая Россия» с помощью переговоров, сообщил РБК представитель надзорного ведомства.

«В настоящее время Роскомнадзор рассчитывает добиться выполнения требований российского законодательства путем диалога с зарубежными социальными сетями и YouTube», — передает издание слова представителя ведомства. В Роскомнадзоре уточнили, что, пока идут переговоры, угрозы блокировки этих ресурсов нет.

Накануне Роскомнадзор пригрозил сервису Twitter блокировкой на территории России в случае, если администрация соцсети не удалит аккаунт движения «Открытая Россия» в течение суток.

Представители движения заявили, что не распространяют в Twitter никакой информации с нарушением закона и назвали действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора «политическим давлением на свободу слова».

Позднее Роскомнадзор направил предписание с угрозой блокировки уже видеохостингу YouTube. Причиной снова стал аккаунт «Открытой России».

Надзорное ведомство объяснило свое решение требованием Генпрокуратуры, в котором прописаны меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим распространяемую с нарушением закона информацию.

В свою очередь, представители «Открытой России» заявили, что в аккаунте движения в YouTube и соцсетях нет информации, нарушающей закон, а действия Генпрокуратуры в «Открытой» расценили как «давление на свободу слова».