СМИ узнали о просьбе Минтранса уволить главу Росавиации

Министерство транспорта России направило в правительство представление об отставке главы Росавиации Александра Нерадько, сообщает RNS со ссылкой на два источника, близких к ведомству.

Документ подписан министром транспорта Максимом Соколовым, уточняет собеседник. По его словам, такое решение было принято после письма Генпрокуратуры на имя Соколова.

Генпрокуратуры направила Соколову представление в конце сентября, отмечает агентство. В документе говорилось о нарушениях воздушного законодательства, допущенных Росавиацией при осуществлении контроля за деятельностью авиакомпания «ВИМ-Авиа».

По данным Генпрокуратуры, Росавиация формально проводила процедуры сертификационного и лицензионного контроля авиакомпании, при этом были выявлены лишь незначительные нарушения в работе перевозчика. В свою очередь, финансово-экономические состояние «ВИМ-Авиа» вообще «должным образом не проверялось», говорится в документе.

Генпрокуратура указывает, что ведомство не принимало мер на фоне роста количества задержек рейсов авиакомпании, а также кредиторской задолженности перевозчика до 3,8 млрд рублей и нехватки у него воздушных судов.

Ранее в ноябре в отставку ушел замминистра транспорта России Валерий Окулов. По данным СМИ, причиной отставки, в частности, могла стать ситуация вокруг «ВИМ-Авиа».

Напомним, что о проблемах авиакомпании стало известно в конце сентября. У нее закончились средства для оплаты обслуживания самолетов в аэропортах и их заправки.

Росавиация ввела в компании внешнее управление. С 16 октября «ВИМ-Авиа» полностью прекратила перевозку пассажиров регулярных рейсов.