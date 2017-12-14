Истребители США выпустили «сигнальные ракеты» при сближении с российскими штурмовиками в Сирии

Два истребителя ВВС США F-22 осуществили перехват двух российских штурмовиков Су-25 в небе над Сирией в районе реки Евфрат. Во время сближения американские самолеты выпустили «предупредительные сигнальные ракеты», сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных представителей министерства обороны США.

По словам собеседников издания, истребители США поднялись в воздух для перехвата российских военных самолетов после того, как те залетели в воздушное пространство восточного берега реки Евфрат, находящееся под контролем возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

Собеседники издания утверждают, что американские истребители выпустили предупредительные ракеты после того, как российские Су-25 несколько раз пересекали линию выходили за пределы российского воздушного пространства в Сирии. «Столкновение в воздухе длилось несколько минут», — уточнил американский чиновник.

Ранее в июне российские истребители Су-27 перехватили над Балтийским морем два американских разведывательных самолета RC-135. Как сообщали в российской Минобороны, один американский пилот тогда выполнил провокационный разворот в сторону российского самолета.