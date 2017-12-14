В «Роснефти» назвали «выбором суда» неявку Сечина в суд по делу Улюкаева

Глава нефтяной «Роснефти» Игорь Сечин никогда не отказывался прийти в суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, заявил ТАСС пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

«Игорь Иванович никогда не отказывался прийти в суд. Если вы внимательно прочитаете его заявление, там он сказал, что он готов выполнить свои обязательства. Просто суд в связи с его занятостью выбрал такую форму ведения судебного следствия. Это выбор суда», — заключил Леонтьев.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не видит нарушений закона в неявке Сечина в суд.

Напомним, суд четыре раза вызывал главу «Роснефти» для дачи свидетельских показаний по делу бывшего министра Алексея Улюкаева, однако Сечин так и не пришел, сославшись на плотный график.

В пятый раз вызвать Сечина по ходатайству адвоката Тимофея Гриднева суд уже отказался.

Экс-министра Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки от Сечина в размере 2 миллионов долларов за согласование сделки, в рамках которой «Роснефть» получила пакет акций «Башнефти». Улюкаев не признает свою вину и обвиняет Сечина в провокации.