Глава Евросовета объявил о продлении санкций против России

Евросоюз продлил санкции против России, которые ввели после присоединения Крыма. Об этом председатель Евросовета Дональд Туск написал в своем твиттере.

По словам Туска, государства-члены Евросоюза единогласно приняли это решение. Источники в СМИ утверждали, что санкции будут без изменений, а решение о продлении проходило без обсуждений.

«Не был достигнут достаточный прогресс, чтобы отменить санкции, было единое мнение, что надо делать все возможное, чтобы продвинуть вперед Минский процесс», — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Экономические санкции, которые были продлены,включают:

ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для 5 российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставаном капитале, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм;

наложение экспортного и импортного эмбарго на торговлю оружием;

введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд и российской армии;

ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Напомним, основным условием ЕС для снятия с России санкций является именно выполнение Минских соглашений. Санкции были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и начала военного конфликта в Донбассе.