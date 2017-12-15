В Москве задержали замглавы Росимущества по подозрению в мошенничестве

Суд в Москве арестовал замглавы Росимущества Елену Паткину по подозрению в крупном мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ). Это следует из материалов, опубликованных в картотеке Тверского суда.

По информации «Коммерсанта», Паткиной инкриминируется хищение как минимум 150 млн рублей со счетов управления Росимущества по Московской области, следствие также считает ее организатором обналичивания денег.

Газета утверждает, что чиновницу задержали 10 декабря после ее возвращения с больничного из Казани прямо на вокзале. Оперативные мероприятия прошли в тот день по 15 адресам, в том числе в офисе Росимущества в Никольском переулке.

О том, что Паткина может быть причастна к мошеннической схеме стало известно после задержания бизнесмена Андрея Южакова, на которого, по данным следствия, были зарегистрированы 20 фирм, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности.

Газета отмечает, что услугами фирм Южакова «активно пользовались» «некоторые сотрудники» управления Росимущества по Московской области, которое с 2014 по 2017 год возглавляла Паткина​.

В ходе расследования оперативники вышли на бывших бухгалтеров управления Росимущества по Московской области Наталью Нугаеву и Марину Чичерину. Нугаева начала сотрудничать со следствием.

Сотрудники правоохранительных органов настаивают, что ​на обнальную площадку выводились деньги с так называемого балансового счета, куда поступали в том числе платежи участвовавших в торгах компаний. В общей сложности на нем находились «сотни миллионов рублей», уточняет газета.

Паткина перешла на должность замглавы Росимущества летом этого года. До этого она чиновница с 2004 по 2013 год возглавляла управление Росимущества по Республике Татарстан. Там она закончла местный университет с отличием.