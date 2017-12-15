Трамп созвонился с Путиным после его слов о США во время большой пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин обсудили ситуацию на Корейском полуострове во время телефонного разговора, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В свою очередь, в пресс-службе Белого дома США заявили, что Трамп поблагодарил Путина «за признание высоких экономических показателей Америки» на состоявшейся вчера ежегодной пресс-конференции.

В частности, президент России, отвечая на вопрос американской журналистки, напомнил, как в 2005 году удалось договориться о сворачивании ядерной программы КНДР. Однако США через несколько месяцев ввели санкции в отношении Пхеньяна новые, который отказался от достигнутых договоренностей.

«Спровоцировали Корею, на самом деле. И дальше еще хуже — Ливия, Ирак. КНДР не видит других выходов, кроме как развитие этих технологий. Уже дошло до того, что они могут доставать до территории США», — заявил Путин.

Напомним, президенты России и США разговаривали по телефону 21 ноября, темой их разговора стали Сирия, Украина и Северная Корея. Путин также встречался с Трампом во Вьетнаме, где у них была запланированная встреча, однако она не состоялась из-за несогласования графиков.