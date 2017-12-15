Центробанк лишил «Солидарность» лицензии

Центральный банк (ЦБ) России отозвал лицензию у банка «Солидарность» из-за рискованной бизнес-модели низкого качества значительной части активов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что в банке введена временная администрация и аннулировано разрешение на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Банк «Солидарность» был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

Но «Солидарность» не исполнял требования Центробанка о формировании дополнительных резервов и допускал «многочисленные нарушения». По величине активов на 1 декабря кредитная организация занимала 185 место в банковской системе России.

ЦБ напомнил, что «Солидарность» — участник системы страхования вкладов. Вкладчики после отзыва лицензии имеют право на получение страховой выплаты в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.