ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанке

Центральный банк России (ЦБ) ввел временную администрацию в Промсвязьбанк и объявил о санации. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В Центробанке объяснили такие меры повышением финансовой устойчивости банка. ЦБ планирует привлечь денежные средства Фонда консолидации банковского сектора, отметила пресс-служба.

Использование средств Фонда консолидации банковского сектора — новая для России схема. Она предполагает, что в результате ЦБ получит долю в санируемых банках, что составляет как минимум 75%.

Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России по размеру активов. Он упоминается в письме аналитика «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова, который предупредил о возможных проблемах у некоторых российских банков, в том числе у МКБ, «Открытия» и Бинбанка.

В «Альфа-капитале» назвали письмо Гаврилова частным мнением сотрудника. ФАС потребовала опровергнуть письмо. Однако в августе ЦБ объявил о санации банка «Открытие». В сентябре регулятор сообщил о санации «Бинбанка». А в октябре в ЦБ заявили о планах присоединить «Бинбанк» к «Открытию».