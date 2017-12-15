Новая газета

Совет Федерации официально объявил о старте предвыборной кампании

Политика

Сенаторы единогласно проголосовали за назначение выборов президента России на 18 марта 2018 года, следует из трансляции заседания Совета Федерации в YouTube.

Таким образом, с 18 декабря претенденты могут зарегистрироваться и начать агитацию, так как сенаторы дали официальный старт предвыборной президентской кампании. В этот день Совет Федерации опубликует офицальный документ. 

Изначально выборы должны были пройти 11 марта, однако Госдума предложила перенести их на 18 марта, так как в этот день произошло присоединение Крыма к России.

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