Суд вынесет приговор экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву

Замоскворецкий суд Москвы сегодня вынесет приговор экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки. Гособвинение попросило для него 10 лет колонии строгого режима.

Фото: Виктория Одиссонова/ "Новая газета"

Сам Улюкаев уже прибыл в суд. Он сказал журналистам, что ожидает справедливого приговора. Отвечая на вопрос о том, к чему он готовится, Улюкаев ответил: «К долгой и счастливой жизни».

Кто-то из коридора передал Улюкаеву букет белых роз. «Сказали от поклонницы. Главное, чтобы жена не узнала», — пошутил Улюкаев.

Экс-министр также рассказал, что видел вчерашнюю пресс-конференцию президента России Владимира Путина. «Но у меня было о чем подумать, кроме этого», — отметил подсудимый.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали 15 ноября прошлого года в офисе «Роснефти». Экс-министра обвиняют в получении взятки от Игоря Сечина в размере 2 миллионов долларов за согласование сделки, в рамках которой «Роснефть» получила пакет акций «Башнефти».

Улюкаев не признает свою вину и обвиняет Сечина в провокации.