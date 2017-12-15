«Нелюбовь» Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар»

В шорт-лист премии «Оскар» вошел фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщается на сайте кинопремии.

На данном этапе было отобрано девять картин, пять фильмов из шорт-листа войдут в окончательный список номинантов. Жюри выбрало в шорт-лист киноленты из Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, Сенегала, ЮАР и Швеции.

О том, что Россия выдвинет на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» картину «Нелюбовь» стало известно 21 сентября. В самом фильме рассказывается о непростом разводе молодой супружеской пары.

В конце мая режиссер Андрей Звягинцев был удостоен приза жюри за картину «Нелюбовь» на конкурсной программе 70-го Каннского фестиваля. Кроме того, фильм получил множество других наград, а также номинирован на «Золотой глобус».

Ежегодная церемония вручении награды премии «Оскар» состоится 4 марта. О пяти номинантах в каждой номинации объявят 23 января. В прошлом году за «Оскар» боролись 85 зарубежных картин, в этом 93.