Суд признал Алексея Улюкаева виновным

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева виновным в получении взятки, сообщила судья Лариса Семенова в первых же строчках приговора. Она перечисляет обстоятельства дела.

«Суд установил, что Улюкаев совершил преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ, а именно получил взятку, будучи должностным лицом, за действие в пользу взяткодателя, в особо крупном размере», — зачитала судья Лариса Семенова.

Она остановилась на полномочиях Улюкаева в Минэкономразвития и затем перешла к дублированию версии следствия о том, что занимая такую должность, подсудимый «вынашивал преступный умысел» на получение взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в обмен на положительное заключение Минэкономразвития по приватизации «Башнефти». По словам судьи, Улюкаев вымогал взятку на саммите стран БРИКС в Индии, а затем в ноябре 2016 года поехал за ней в офис Роснефти.

При этом, как гласит приговор, Улюкаев «сознавал общественную опасность своих действий».

Судья отметила, что Улюкаев не признал вину, и привела его показания.

«Вина Улюкаева подтверждается совокупностью доказательств», — гласит приговор. В качестве таких доказательств Семенова приводит показания бывшего главы службы безопасности «Роснефти», генерала ФСБ в отставке Олега Феоктистова.

Согласно показаниям Феоктистова, напоминает судья в приговоре, Улюкаев требовал от Сечина взятку в размере 2 млн долларов, показав двумя пальцами знак победы во время саммита БРИКС на Гоа. Сечин написал о вымогательстве заявление в правоохранительные органы, после чего под контролем ФСБ передал Улюкаеву деньги.

В своем приговоре судья Семенова так и не приводит показания на следствии самого Игоря Сечина, главного свидетеля. Эти его показания на следствии сторонами в суде не исследовались. Лично в суд Сечин не пришел несмотря на неоднократные повестки.

Как и прокуроры в прениях, судья ссылается как на «доказательства» вины на показания сотрудников Минэкономразвития, «Роснефти» и Росимущества, которые в суде рассуждали о деталях и ходе сделки, в то же время о вымогательстве Улюкаевым взятки они ничего не знали, признаваясь, что слышали об этом лишь из СМИ.

«Вина Улюкаева также подтверждается исследованными в суде доказательствами — заявлением Сечина о вымогательстве взятки», — сказала судья.

Вину Улюкаева суд также обосновал показаниями сотрудника интернет-издания «Лайф», заснявшего на саммите БРИКС как Сечин и глава ВТБ Андрей Костина играют в бильярд. По версии следствия, именно в ходе этой игры Улюкаев потребовал «вознаграждение» за свое заключение. Однако, отмечается в приговоре, сам корреспондент «Лайфа» не видел, как министр показал два пальца главе «Роснефти».

Заседание началось с опозданием в полтора часа. «Давайте, как в школе: 15 минут ждем и уходим», — шутил Улюкаев.

Наконец судья Семенова сослалась на показания сотрудника службы безопасности «Роснефти» — тот тоже не видел жеста в два пальца, но видел, как Улюкаев подходил к Сечину во время игры в бильярд и о чем-то (о чем конкретно — не слышал) говорил с главой «Роснефти».

Какое наказание суд назначит Улюкаеву, станет изветсно в конце оглашения приговора. Прокуратура просила приговорить бывшего министра к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей и запретом занимать госдолжности сроком на 10 лет, а также лишить наград и орденов.

Читайте также Дело Алексея Улюкаева. Главное

Напомним, Алексея Улюкаева задержали 15 ноября прошлого года в офисе «Роснефти». Экс-министра обвиняют в получении взятки от Игоря Сечина в размере 2 миллионов долларов за согласование сделки, в рамках которой «Роснефть» получила пакет акций «Башнефти».

Улюкаев не признает свою вину и обвиняет Сечина в провокации.