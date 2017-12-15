Госдума приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о постепенном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. С этой даты минимальный размер оплаты труда будет составлять 9489 рублей в месяц, а в дальнейшим будет равняться величине прожиточного минимума за II квартал предыдущего года.

При этом величина прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал определяется правительством, после чего уровень МРОТ устанавливается федеральным законом.

Поручение повысить МРОТ до прожиточного минимума дал в мае этого года премьер-министр Дмитрий Медведев.

В сентябре он подписал постановление, которое определяет величину прожиточного минимума в России за II квартал на душу населения в размере 10 329 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 11 163 рублей, пенсионеров — 8506 рублей, детей — 10 160 рублей.