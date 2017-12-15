Суд приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу 130 млн рублей. Он не сможет занимать должности ни в органах власти, ни госкорпорациях. На Улюкаева надели наручники в зале суда.

«Суд считает, что вина Улюкаева нашла свое полное подтверждение. Совокупности доказательств достаточно для вывода о виновности. Цели восстановления справедливости могут быть достаточны в виде наказания в виде лишения свободы», — сказала судья Лариса Семенова.

По ее словам, преступление Улюкаева является «оконченным». Она отметила, что у бывшего министра есть смягчающие обстоятельства — несовершеннолетние дети и пожилые родители-инвалиды.

Фото: Вера Челищева / «Новая газета»

«Всем спасибо. Это несправедливый приговор. Но я продолжаю надеяться», — сказал из клетки журналистам Улюкаев.

Ранее Улюкаева признали виновным в получении взятки. По мнению судьи Ларисы Семеновой, занимая такую должность, подсудимый «вынашивал преступный умысел» на получение взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в обмен на положительное заключение Минэкономразвития по приватизации «Башнефти».

«Все доказательства достаточны для вывода о виновности подсудимого. Все нарушения устранены. Противоречий нет. Суд не усматривает искусственного создания сотрудниками ФСБ картины преступления», — резюмировала судья.

По мнению суда, все доводы защиты не основаны на законе и на материалах дела. А Улюкаев, подчеркивается в приговоре, своими показаниями пытается избежать наказания.

В своем приговоре судья Семенова так и не привела показания на следствии самого Игоря Сечина, главного свидетеля. Они не исследовались во время заседаний. Лично в суд Сечин не пришел несмотря на неоднократные повестки.

Отсутствие в деле показаний (как данных на следствии, так и в суде) главы ВТБ Андрея Костина, который играл с Сечиным в бильярд в тот момент, когда Улюкаев якобы вымогал у него деньги, — судья в приговоре просто обошла стороной.

Читайте также Дело Алексея Улюкаева. Главное

Прослушку переговоров Улюкаева и Сечина как по телефону 14 ноября 2016 года, так и в офисе «Роснефти» вечером того же дня судья трактовала как доказательство вины экс-министра. Причем таким доказательством вины Улюкаева в приговоре называется и сам факт того, что министр и глава «Роснефти» договорились о встрече.

В основу обвинительного приговора легли санкция суда на прослушку телефонных переговоров Улюкаева и аудиозапись звонков.

Ожидаемо судья положила в приговор результаты психолого-лингвистической экспертизы разговоров Сечина и Улюкаева как по телефону (когда они договаривались о встрече), так и в момент передачи сумки на улице у офиса «Роснефти» и в самом офисе. Эксперты, привлеченные следствием — из волгоградской некоммерческой организации «Южный экспертный центр» «не усмотрели» в действиях Сечина признаков провокации.

По мнению суда, выводы этих экспертов «также свидетельствуют о виновности экс-министра», поскольку Улюкаев «демонстрирует понимание недосказанных высказываний Сечина».

Показания привлеченного защитой профессора, завкафедрой судебной экспертизы МГЮА им. Кутафина Елены Галяшиной, анализировавшей выводы экспертов от следствия и обнаруживших в их работе нарушения и некомпетентность, судья отправила в утиль, то есть проигнорировала.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали 15 ноября прошлого года в офисе «Роснефти». Улюкаев не признает свою вину и обвиняет Сечина в провокации.