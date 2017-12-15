Элтон Джон поможет российскому Минздраву бороться с эпидемией ВИЧ

Фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона договорился о сотрудничестве с Министерством здравоохранения России. Об этом сообщил Элтон Джон на своем концерте, прошедшем 14 декабря в Крокус Сити Холл.

«Этот приезд особенный для меня, потому что сегодня мой Фонд борьбы со СПИДом и российское Министерство здравоохранения договорились о более тесном партнерстве, чтобы бороться с этой эпидемией здесь, в России. Для того, чтобы сделать это, мы должны помочь одним из наиболее уязвимых людей в этой стране. Они не преступники, не чужие в России. Они часть этой страны. И они заслуживают нашего сострадания».

Исполнительный директор Фонда борьбы со СПИДом Элтона Джона Энн Эслетт сообщила «Новой», что 80% из числа всех ВИЧ-инфицированных в Восточной Европе и Центральной Азии живут в России. «Причиной вот такого всплеска является то, что никто не обращает внимания на причины данной эпидемии и на те группы, среди которых ситуация является наиболее критической. А это, как свидетельствуют врачи, ЛГБТ-сообщество и люди, употребляющие инъекционные наркотики», — сообщила Энн. Чтобы переломить эту ситуацию, Фонд собирается учредить отдельную организацию, которая будет работать только со странами Восточной Европы и Центральной Азии.

Некоммерческие организации делают значимую работу, особенно в Москве и в Санкт-Петербурге, и одна из целей, по словам исполнительного директора Фонда Элтона Джона - поддерживать действия Министерства здравоохранения, направленные на снижение темпов развития эпидемии. Энн подчеркнула, что необходимо как продвигать программы предотвращения заражения, так и проводить активную терапию ВИЧ-инфицированных: «Если вы выявите тех, кто уже ВИЧ-положительный, и дадите им лечение, вы на 96% снизите риск развития заболевания для этих людей».

По данным Фонда Элтона Джона, с 2010 года число ВИЧ-инфицированных в Восточной Европе и Центральной Азии выросло больше, чем на 50%. Новый фонд позволит провести тестирование и профилактику для 20000 человек, и предоставить лечение 5000 уже заражённым ВИЧ и гепатитом С.

Мария Ефимова