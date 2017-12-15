Правительство придумало новую схему продажи квартир в новостройках

Минстрой, Центробанк и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) придумали новый план долевого финансирования строительства, согласно которому компания-застройщик не сможет получить деньги покупателей, пока не сдаст объект. Об этом сообщают «Ведомости».

Продажа жилья на этапе строительства продолжится, но начиная с 1 июля 2019 года застройщикам предлагается запретить принимать деньги граждан за непостроенные квартиры.

Плату за жилье покупатели будут вносить на специальные эскроу-счета в уполномоченных банках.В случае нарушения срока сдачи объекта, покупатель сможет забрать свои деньги из банка.

При этом планируется ввести новый механизм страхования вкладов. Сейчас максимальная сумма страховки по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей, ее хотят увеличить до 10 миллионов рублей (только для долевого строительства).