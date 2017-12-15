WADA ответило на слова Путина о политической подоплеке допингового скандала

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на слова президента России Владимира Путина о давлении со стороны агентства и Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает «Р-Спорт».

«WADA является прозрачной и нейтральной организацией; решения принимаются советом учредителей, который на 50% состоит из представителей спорта и на 50% — из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год. WADA объективно принимает решения в рамках своей миссии как лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга», — говорится в заявлении агентства.

На ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что допинговый скандал вокруг российских спортсменов развивается в преддверии выборов в России, и выразил мнение, что у скандала может быть политическая подоплека. Он также назвал ошибкой допуск информатора WADA Григория Родченкова к работе в российской спортивной системе.

Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в предстоящей Олимпиаде. Россияне могут выступить только в статусе «Олимпийских атлетов из России» (OAR). 12 декабря Олимпийский комитет России (ОКР) проголосовал за участие российских спортсменов в Играх под нейтральным флагом.