Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта

Совет директоров российского Центробанка принял решение снизить ключевую ставку с 8,25% до 7,75% годовых, на 50 базисных пунктов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября Банк России официально объявил конечной целью нейтральную денежно-кредитную политику.

Отметим, что это шестое понижение ключевой ставки с начала года. В октябре ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта, в сентябре и апреле уменьшал ее на 0,5 процентных пункта до 8,5%, в марте ставка снизилась на 0,25 процентных пункта до 9,75%, в апреле — 0,5 процентных пункта, а в июне опустил ее на 0,25 до 9%.