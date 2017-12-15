Оксфордский словарь выбрал «youthquake» словом 2017 года

Оксфордский словарь выбрал словом 2017 года «youthquake», которое означает «значительное культурное, политическое или социальное изменение вызванное действиями или влиянием молодежи». Об этом говорится на сайте словаря.

Редакторы отметили пятикратный рост использования этого слова в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

«Youthquake» образовано из слов «earthquake» (землетрясение) и «youth» (молодежь). Его впервые использовала в 1965 году главный редактор Vogue Диана Вриланд, говоря об изменениях в моде и музыке.

Среди претендентов на победу попали слово antifa, означающее движение антифашистов, стиль в одежде gorpcore (гопкор), а также kompromat — компромат.

В 2016 году Оксфордский словарь назвал словом года «post-truth» (постправда), в 2015-м — смайлик (не слово, а символ).