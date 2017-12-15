Новая газета

ФСБ сообщила о задержании планировавших теракт в Петербурге членов ИГ

Общество

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ФСБ сообщила о задержании семерых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», готовивших теракт в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

По информации ФСБ, они планировали совершить резонансный теракт «путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений» города. Ячейкой, отмечается в заявлении спецслужбы, руководили главари ИГ «из-за рубежа посредством Telegram».

У задержанных изъяли взрывчатые вещества, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы и экстремистскую литературы.

Во вторник, 12 декабря, в ФСБ заявили, что предотвратила теракта на Новый год и во время президентской кампании в Московском регионе. По информации спецслужб, теракт готовили выходцы из Центральной Азии. 

Теги:
ak, telegram, фсб, теракт , Санкт-Петербург
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