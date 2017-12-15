ФСБ сообщила о задержании планировавших теракт в Петербурге членов ИГ

ФСБ сообщила о задержании семерых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», готовивших теракт в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

По информации ФСБ, они планировали совершить резонансный теракт «путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений» города. Ячейкой, отмечается в заявлении спецслужбы, руководили главари ИГ «из-за рубежа посредством Telegram».

Читайте также ФСБ против Telegram. Суд не отменил штраф за отказ передать спецслужбам ключи от переписки пользователей

У задержанных изъяли взрывчатые вещества, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы и экстремистскую литературы.

Во вторник, 12 декабря, в ФСБ заявили, что предотвратила теракта на Новый год и во время президентской кампании в Московском регионе. По информации спецслужб, теракт готовили выходцы из Центральной Азии.