Песков объяснил нежелание Путина произносить фамилию Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нежелание Владимира Путина называть политика Алексея Навального по фамилии отношением главы государства к оппозиционеру. Об этом сообщает Интерфакс.

«Ну, не называет. Действительно, мы тоже это замечаем. По всей видимости, это связано с отношением к этому человеку, которое, собственно, президент и не скрывал на вчерашней пресс-конференции», — заявил пресс-секретарь.

Читайте также О чем говорил Владимир Путин. Четыре часа в четырех коротких видео

Накануне на ежегодной пресс-конференции президента Ксения Собчак задала Путину вопрос о Навальном, которого, по ее словам, власти намеренно не допускают к выборам.

В ответ на это президент сказал, что «персонаж, которого вы упомянули», — это российский Саакашвили, который хочет дестабилизировать ситуацию в стране. Фамилию Навального в своем ответе президент ни разу не упомянул.

Ранее, отвечая на вопросы о Навальном, Путин также избегал упоминаний фамилии оппозиционера.