ТАСС: Улюкаев может быть освобожден от наказания в колонии по состоянию здоровья

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу 130 млн рублей, может быть освобожден от наказания по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.

«Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства», — пояснил собеседник агентства.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу 130 млн рублей, а также запретил занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Улюкаев был арестован в зале суда.

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Экс-министра признали виновным в получении взятки. По мнению судьи Ларисы Семеновой, подсудимый «вынашивал преступный умысел» на получение взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в обмен на положительное заключение Минэкономразвития по приватизации «Башнефти».

Сам Улюкаев назвал приговор несправедливым, но сказал, что «продолжает надеяться». Во время процесса он не признал свою вину и обвинил Сечина в провокации.