Задержанный в Петербурге рассказал о планах устроить теракт в Казанском соборе

Выборгский районный суд Петербурга по ходатайству ФСБ арестовал молодого человека по обвинению в незаконном изготовлении взрывного устройства (статья 223.1 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В суде 18-летний Евгений Ефимов рассказал, что собирал взрывное устройство якобы для подрыва Казанского собора. По его словам, теракт должен был состояться 17 декабря.

Как пишет «Фонтанка», Ефимов собирал бомбу в металлическом гараже на Литовской улице. Несколько дней назад владелец обратил внимание на сильный химический запах, доносящийся из гаража, и обнаружил внутри множество странных препаратов.

Ранее в пятницу ФСБ сообщила о задержании семерых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», готовивших теракт в Санкт-Петербурге.

«Собирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Я должен был, значит, сделать взрывчатку и... ну как бы расфасовать ее по бутылкам и прикрепить какие-то поражающие элементы», — рассказал на камеру один из задержанных.

По информации спецслужб, они планировали совершить резонансный теракт «путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений» города. Ячейкой, как отмечается в заявлении спецслужбы, руководили главари ИГ «из-за рубежа посредством Telegram».