В «Роснефти» отказались комментировать приговор Улюкаева

Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев назвал доказанной вину в получении взятки бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает Интерфакс.

«Что касается доказанности вины, то повторю, Улюкаев был задержан с поличным. Собственно никаких особых доказательств даже не требовалось», — сказал Леонтьев.

Пресс-секретарь президента России также отказался прокомментировать приговор. Свою позицию по поводу вердикта не озвучили и министр юстиции Александр Коновалов, министр финансов Антон Силуанов, глава минобрнауки Ольга Васильева и глава Минтруда Максим Топилин.

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Напомним, Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Судья сочла вину бывшего министра доказанной. По мнению суда, все доводы защиты не основаны на законе и на материалах дела.

Сам Улюкаев назвал приговор несправедливым.

В своем приговоре судья Лариса Семенова так и не привела показания на следствии самого Игоря Сечина, главного свидетеля. Они не исследовались во время заседаний. Лично в суд Сечин не пришел несмотря на неоднократные повестки.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали 15 ноября прошлого года в офисе «Роснефти». Улюкаев не признает свою вину и обвиняет Сечина в провокации.