В Липецке прокуратура начала проверку информации об избиении полицейскими посетителей кафе

Прокуратура Липецкой области проводит проверку законности действий сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в одном из кафе города Ельца, сообщается на сайте ведомства.

Проверку инициировал местный депутат Павел Евграфов. Он передал обращение в прокуратуру области и управление МВД России по Липецкой области на сессии областного Совета депутатов, которая прошла 14 декабря.

«Сейчас в городе заправляет банда „Цыгане“. И все это время им потворствовала сначала милиция, а потом полиция. В 2010 году после массового убийства в краснодарской Кущевке ФСБ зачистила нескольких руководителей Елецкого РОВД, но потом на смену им пришли новые правоохранители, хуже прежних», — сказал депутат, пишет GOROD48.

Евграфов также показал на видеозапись, на которой в ночь с 17 на 18 ноября два десятка полицейских и людей в штатском с применением силы задерживают посетителей и сотрудников кафе.

На видео силовики пинают и бьют лежащих людей рукоятками пистолетов и применяют электрошокеры. После этого всех задержанных отвезли в отдел и отпустили оттуда без составления протоколов.

В управлении МВД по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в кафе проводилась операция по задержанию наркоторговцев. Сам Евграфов предположил, что это стало местью за недавнюю потасовку в другом развлекательном заведении.