Дальнобойщики объявили о начале всероссийской забастовки

Дальнобойщики, протестующие против системы взимания платы с грузовиков по федеральным трассам «Платон», объявили о начале всероссийской забастовки. Так шесть грузовиков и две газели встали протестным лагерем на 84 километре МКАД на стоянке возле ТРЦ Весна.

В забастовке участвуют дальнобойщики из Новосибирска, Екатеринбурга, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Иркутска, Вологды и Кирова.

Они также записали поздравление бизнесмену Аркадию Ротенбергу в день его рождения, которой он отмечает 15 декабря. Систему «Платон» обслуживает компания «РТ-Инвест Транспортные Системы», которую контролируют «Ростех» и Игорь Ротенберг, сын предпринимателя Аркадия Ротенберга.

Практически на всех протестных стоянках в течении первого дня забастовки сотрудники правоохранительных органов попытались помешать собраниям.

На московскую стоянку около 12 часов дня прибыло более пяти машин полиции, потребовавшей демонтажа лагеря, но пока протестующие дальнобойщики не соглашаются демонтировать его, собираясь простоять как минимум 10 суток.

В Екатеринбурге в ходе конфликта с представителями полиции у дальнобойщиков оказались изъяты плакаты и флаг.

Ранее суд в Петербурге арестовал на 15 суток лидера водителей Андрея Бажутина и главу петербургского отделения объединения дальнобойщиков Сергея Владимирова.