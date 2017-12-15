В Мосгорсуде избит правозащитник Игорь Нагавкин

Как сообщили «Новой газете» в Движении «За права человека», вчера, 14 декабря, в конвойном помещении Московского городского суда был избит правозащитник, руководитель волгоградского регионального отделения «За права человека» Игорь Нагавкин.

Согласно полученной ООД «За права человека» информации, ситуация сложилась следующим образом.

13 декабря Игорь Нагавкин был доставлен в Московский городской суд для очередного продления срока содержания под стражей. Во время заседания он привёл аргументы, подтверждающие фальсификацию уголовного дела против него. Судья Сергей Подопригоров, рассматривавший вопрос о мере пресечения, отложил решение на следующий день, 14 декабря.

14 декабря Нагавкин вместе с тремя «подельниками» были вновь доставлены в МГС. Из автозака в конвойное помещение их выводили по одному, затем раздевали догола, избивали, а также угрожали изнасилованием резиновой дубинкой. У Нагавкина имеются многочисленные кровоподтеки на лице и теле.

После избиения их переместили в зал суда, где было выключено электрическое освещение. Завели в клетку, наручники снимать не стали. Нагавкин сказал судье Подопригорову, что их избили и призвал его обратить внимание на видимые кровоподтеки на теле. На это судья ответил: «Ничего, бывает,» — и продлил срок содержания под стражей до 16 марта следующего года. Находящиеся в заде суда следователь Бодруг и заместитель прокурора Черемушкинского района Москвы Ярыгин также не отреагировали на заявление об избиении.

Вывезти из Мосгорсуда обратно в «Бутырку» избитых обвиняемых хотели поскорее, но скорая помощь подоспела вовремя, осмотрела пострадавших и зафиксировала повреждения. Затем Нагавкин и остальные были доставлены обратно в СИЗО.

Сам Нагавкин убежден, что данный инцидент был организован следователем с целью сломить волю обвиняемых и склонить их к сотрудничеству со следствием. Своей вины во вменяемых деяниях Нагавкин по-прежнему не признает и утверждает, что дело против него сфабриковано. Такого же мнения придерживается и Движение «За права человека».

Напомним, Игорь Нагавкин был задержан в октябре прошлого года по обвинению в покушении на кражу, «Новая газета» писала об этом ранее.