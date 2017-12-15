Россия и Египет решили возобновить авиасообщение

Россия и Египет подписали протокол о возобновлении авиасообщения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя российского Минтранса.

«Подтверждаю, протокол подписан», — сказал собеседник агентства.

Накануне министр транспорта Максим Соколов допустил, что соглашения о полетах с Египтом будет подписано 15 декабря.

11 декабря президент России Владимир Путин по итогам визита в Египет заявил о готовности возобновить полеты в эту страну. После этого Соколов заявил, что авиасообщение между Россией и Египтом восстановят в начале февраля 2018 года.

Разработка меморандума о безопасности полетов между двумя странами ведется с 2015 года после подрыва российского пассажирского самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Причиной был назван теракт. Жертвами авиакатастрофы стали 224 человека.