ФАС проверит вывески «Чайхоны» из-за использования надписи «№1»

Московское УФАС проверит сеть ресторанов «Чайхона» на соответствие законодательству в связи с использованием надписи «№ 1» и «номер один». Об этом сообщается на сайте управления ФАС по Москве.

«Указанная информация не содержит конкретные характеристики или параметры сравнения, которые имели бы объективное подтверждение. В связи с этим, по мнению заявителей, информация, распространяемая сетью ресторанов „Чайхона“, является некорректным сравнением», — говорится в сообщении.

Совладелец сети Алексей Васильчук рассказал РБК, что слышит об этом «в первый раз».

«Это какая-то глупость. 16 лет компании, это смешно», — сказал он.

Согласно пункту 1 статьи 14.3 Закона о защите конкуренции, уточняет регулятор, в рекламе нельзя использовать слова «лучший», «первый», «номер один», «самый» и другие обозначения, создающие впечатление о «превосходстве» товаров и услуг, если не указаны соответствующие параметры сравнения.​