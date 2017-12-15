Отстраненная МОК российская скелетонистка выиграла чемпионат Европы

Россиянка Елена Никитина стала чемпионкой Европы по скелетону, показав результат 1.48,80 по сумме двух попыток. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Второе место заняла немка Жаклин Леллинг, проиграв Никитиной по сумме двух попыток 0,67 секунды. Бронзу с отставанием 0,81 секунды выиграла Жанин Флок из Австрии.

Ранее россиянин Никита Трегубов завоевал серебро среди мужчин.

Соревнования проходят в австрийском Инсбруке.

Напомним, что ранее исполком МОК признал Никитину виновной в нарушении антидопинговых правил, лишил ее бронзы Игр-2014 и пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах.

Затем Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) разрешила девяти российским спортсменам, которых МОК дисквалифицировал за допинг, участвовать в соревнованиях.